Na układy nie ma rady. Poseł PiS ustawia samorząd

Jeszcze nie ucichła sprawa tzw. układu radomskiego, a dziennikarze "Faktu" mówią już o nowym - w Zgierzu. "To prawdziwa pajęczyna powiązań i interesów krewnych posła PiS" - czytamy.

Tym razem chodzi o posła Marka Matuszewskiego z PiS. Jego żona ma myjnię w parku miejskim, które to miejsce - jak tłumaczyły mediom władze Zgierza - co prawda było przeznaczone na usługi, ale "Fakt" podkreśla, że decyzja zapadła, kiedy miastem rządzili protegowani Matuszewskiego.

Do wyborów idzie spore grono z rodziny posła lub jego bliskiego otoczenia. Alicja Antczak, cioteczna siostra jego żony, dostała nr 1 na listach PiS do sejmiku województwa łódzkiego. Jej mąż Zbigniew jest radnym powiatu zgierskiego z list PiS, przy okazji dyrektorem w PGE GiEK SA, którą to posadę, jak pisze gazeta, dostał, gdy PiS wygrało wybory krajowe. W samorządowych starciach wezmą udział dzieci posła Matuszewskiego, z czego syn ma "jedynkę" do Rady Miasta. To przykłady, bo gazeta wymienia też inne osoby, które są związane z Matuszewskim, a starają się o miejsca w samorządzie lub mają posady w państwowych spółkach.