Nabici w wanny. Pokrzywdzonych może być kilkaset osób

Pozew zbiorowy przeciwko firmie

Dziennikarze "Interwencji" dotarli do informacji, z których jasno wynika, że firma należąca do Wioletty B. i Józefa W. w ciągu ostatnich pięciu lat trzykrotnie zmieniła nazwę. Pokrzywdzonych może być nawet kilkaset osób, a mimo to właściciele skutecznie unikają wierzycieli.