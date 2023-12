Nadleśnictwa rozpoczęły sprzedaż choinek. "Widać powrót do tradycyjnej choinki"

Prawie 6 tys. choinek przeznaczyły w tym roku do sprzedaży nadleśnictwa na Podkarpaciu. - Z tego połowa to jodły, nieco mniej jest świerków, pule uzupełnia ok. 100 sosen - poinformował rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.