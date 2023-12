Nadwyżka wina we Francji. Nadchodzi wielkie karczowanie winnic

Młodzi nie piją alkoholu

Dodatkowo obserwuje się spadek spożycia wina, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, które coraz częściej wybierają piwo i inne napoje alkoholowe. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, spożycie czerwonego wina wśród młodych Francuzów zmniejszyło się o blisko jedną trzecią. Na arenie międzynarodowej, francuskie wina muszą stawić czoła coraz liczniejszej i silniejszej konkurencji. Wszystko to sprawia, że koszty produkcji wina rosną, co z kolei doprowadziło do powstania programu ograniczania powierzchni winnic. Za każdy wykarczowany hektar, producenci wina mają otrzymać odszkodowanie w wysokości około 6 tysięcy euro.