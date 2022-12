Nagła podwyżka cen chleba. Piekarnia tłumaczy, dlaczego to zrobiła

Ceny gazu windują ceny pieczywa

Skokowe podwyżki natychmiast zauważyli klienci, którzy zaczęli się dzielić swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Na razie jednak jedyne, co pozostaje, to przyzwyczajenie się do wyższych cen, bo z powodu kryzysu energetycznego, który zapanował w Europie, piekarnia zrobiła to, co musiała.