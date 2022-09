Ceny chleba mogą wzrosnąć do 12 zł za bochenek. Droga energia wykańcza piekarnie

Potrzebna rządowa pomoc

– Polski, tradycyjny chleb to jest nasza duma. Niestety niebawem piekarze po prostu będą zamykać działalność. W ostatnim roku takich upadłości było kilka. Każda mała piekarnia, która się zamyka, to wielka strata dla społeczeństwa i tradycji gospodarczej naszego kraju - mówi Hanna Mojsiuk. I apeluje o zamrożenie cen prądu dla piekarni i cukierni rzemieślniczych. - Musi to nastąpić natychmiast - podkreśla.