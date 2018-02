Nagrody dla byłych ministrów. Polacy oburzeni wysokością kwot

Aż 1,5 miliona złotych wydała w 2017 roku na nagrody dla ministrów premier Beata Szydło. Pracodawca ma prawo nagradzać pracowników za dobrze wykonane obowiązki, ale decyzja o przyznaniu tak wysokich nagród spotkała się ze sprzeciwem opozycji i oburzeniem Polaków.

"Super Express" zapytał Polaków, co sądzą o przyznaniu byłym ministrom nagród w wysokości po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przykładowo, były szef MSWiA Mariusz Błaszczak otrzymał 82,1 tys. zł, a minister edukacji Anna Zalewska – 75,1 tys. zł. Henryk Kowalczyk , szef Komitetu Stałego rady Ministrów, na pytanie o to, czy nie ma wyrzutów sumienia w wiązku z wypłątą nagrody w wysokości 65 100 zł, odpowiedział, że zapracował na nią i mu się jak najbardziej należała.

Natomiast przepytani przez dziennikarzy ludzie nie są co do tego tak silnie przekonani. Zwracają uwagę, że w porównaniu z zarobkami „przeciętnych Polaków” nagrody są oburzająco wysokie. - Nagrody dla ministrów w porównaniu z zarobkami zwykłych Polaków to rażąca niesprawiedliwość, po prostu skandal – mówi pan Ryszard. I dodaje, że przecież obok regularnej pensji, ministrowie mogą liczyć na wiele dodatków i premii.