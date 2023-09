Najazd Niemców na polskie stacje. "Przy pełnym baku oszczędzam 30 euro"

Wtórują mu eksperci z e-Petrol. Jakub Bogucki przyznaje, że istnieją warunki, by podnosić ceny. Krajowi producenci - tacy jak Orlen - je jednak obniżają. - Chodzi o to, że my widzimy to, co dzieje się dzisiaj. A obniżka dotyczy ropy zakupionej jakiś czas temu - przerobionej na paliwa i sprzedawanej teraz - tłumaczy analityk.