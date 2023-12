Najazd Węgrów na Zakopane. "Naliczyłem 40 autokarów"

Zakopane to zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych kierunków polskich turystów. Zimową stolicę Polski uwielbiają jednak także zagraniczni goście i to z coraz to nowych krajów. Pisaliśmy o arabskich turystach, którzy w polskich górach lubią spędzać całe tygodnie. Wygląda na to, że teraz w Zakopanem zakochali się także Węgrzy. W ostatnim czasie na Krupówkach można spotkać tłumy Madziarów.