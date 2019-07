Najbliższy SOR sprawdzisz na mapie. Ministerstwo chwali się rozwiązaniem

Izby Przyjęć, na których można skorzystać z pomocy w nagłych przypadkach, lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe - te dwa rodzaje placówek medycznych znalazły się na mapie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

"Kiedy zachorujemy w dzień roboczy, w godzinach pracy pobliskiej przychodni – zgłaszamy się do lekarza POZ. Ale gdzie mamy szukać pomocy nocą lub w święta?" - takie pytanie na stronie pacjent.gov.pl zadało Ministerstwo Zdrowia, by natychmiast na nie odpowiedzieć i wyjaśnić, że są to placówki odpowiedzialne za nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, SOR-y lub izby przyjęć.