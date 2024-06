Najdroższa moneta obiegowa z PRL. Każdy mógł mieć ją w portfelu

Monety z PRL to bilon młodości dla dzisiejszych 40-60 latków, którzy z sentymentem wracają do tych czasów i z zapałem kolekcjonują numizmaty. Na początku gromadzą popularne i tanie monety, ale potem polują na te rzadsze, których liczba jest niewielka w porównaniu do zainteresowania nimi. To właśnie sprawia, że gdy taka moneta trafia na rynek, ceny osiągają rekordowe poziomy.