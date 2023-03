Najgłębszy odwiert geotermalny na świecie. W Szaflarach ruszają prace

Obecnie trwa ustawianie wieży i maszyny do drążenia otworu. Jest to największe tego typu urządzenie stawiane w Polsce. - Elementy wieży i maszyny były przewożone na utwardzony plac zlokalizowany w Szaflarach transportami nocnymi, tak aby nie zakłócać ruchu na drogach, ponieważ to był transport ponadgabarytowy – wyjaśnił wójt Szaflar.