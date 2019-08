Najlepsze polskie kąpieliska. Poznaj te, które są absolutnie wyjątkowe

Może Bałtyk to nie Lazurowe Wybrzeże, może jest zimny, a na plażach wieje. Może nie mamy klimatu jak na Barbados. Ale to nie znaczy, że na krajowych kąpieliskach nie znajdzie się atrakcji wyjątkowych na skalę europejską.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawski park Moczydło - znajduje się tu największa w Polsce zewnętrzna niecka basenowa. (East News, Fot: Piotr Molecki/East News)

Najstarsze miejsce do morskich kąpieli

Najstarsze polskie kąpielisko powstało w Gdańsku na początku XIX wieku – dokładnie w roku 1808. Władze wolnego miasta stworzyły je za namową Jana Haffnera, dziś bardziej kojarzonego z Sopotem. Mimo wszystko to dziś w Brzeźnie znajduje się Park Brzeziński im. Haffnera. Plaża nie jest wielka, ale nieco oddalona od centrum Gdańska, przez co wypoczywa się na niej stosunkowo spokojnie.

Największy park wodny? Wyścig trwa

Jak na razie jest w Poznaniu. Termy Maltańskie to największy aquapark w Polsce i drugi co do wielkości kompleks rekreacyjno-sportowy w Europie. Ma ponad 27 000 m kw. powierzchni użytkowej. Całość dzieli się na 2 części – sportową i rekreacyjną.

East News Podziel się

W aquaparku mamy do dyspozycji 9 basenów (olimpijski, do skoków, z falami, a także baseny geotermalne i solankowe). Część w nich znajduje się na zewnątrz, jest tam też całoroczny basen z ciepłą wodą. Co ciekawe, termy są w zasadzie zakładem górniczym, bo woda termalna wydobywana jest z głębokości 1306 metrów.

Obejrzyj też: Wakacje 2019. Oto najpopularniejsze kierunki tego lata

Ale Termom Maltańskim po piętach depcze już mszczonowski Park Of Poland. Po otwarciu, które ma nastąpić jeszcze w 2019 roku, to kąpielisko przejmie pałeczkę lidera. Ma mieć powierzchnię 67 000 m kw.

A gdzie można zjeżdżać "do białej kości"?

Dziś najdłuższa zjeżdżalnia wodna znajduje się w Zielonej Górze. Niedługo wyprzedzi ją zjeżdżalnia w Jarosławcu – ma mieć 243 metry. Ale obie okażą się małe w porównaniu do tego, co zaplanowano w Mszczonowie. Tam będzie można jechać rurą o długości 320 metrów.

Największy wodny tor przeszkód

Niewiele osób spodziewa się takiej atrakcji w Sosnowcu, prawda? A to właśnie w tym mieście znajduje się Aquator – gigantyczny tor gumowych przeszkód pływających po powierzchni wody.

Jest to największa tego typu atrakcja w Polsce. Wygląda jak żywcem wyjęty z japońskiego teleturniej Takeshi’s Castle i całej gamy jego następców. Fani wodnych zabaw mogą do woli szaleć m.in. na dmuchanych trampolinach, równoważni, mostku, drabinie, zjeżdżalniach, ściankach wspinaczkowych czy huśtawkach.

East News Podziel się

Najdłuższy tor do wakeboardu

To sport, który zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Potrzeba do niego jedynie deski i czegoś, co ją pociągnie. Motorówki są drogie, hałaśliwe i potrzebują miejsca, żeby się rozpędzić. O wiele lepiej jest skorzystać ze odpowiednio przygotowanego toru, po którym można się poruszać za pomocą specjalnego wyciągu. Powstają one nawet na niewielkich jeziorach i sztucznych zbiornikach.

Prawdopodobnie najdłuższy tor w Polsce znajduje się od wielu lat w Szczecinku. Ma 1100 metrów długości. Wszelkie nowe inwestycje są może nowocześniejsze, ale krótsze. Niewykluczone, że szczecinecki tor jest najdłuższy w Europie – palmę pierwszeństwa dzierży od wielu lat.

A propos długości: na wielu kąpieliskach, czy to otwartych, czy zadaszonych, możemy znaleźć tzw. sztuczne rzeki. To niezła atrakcja – można przemieszczać się z prądem po zakolach i meandrach, trafiając na zatoczki czy groty z wodospadami lub zielenią. Najdłuższa sztuczna rzeka w Polsce znajduje się w sopockim aquaparku i ma aż 71 metrów długości.

Wiele plaż i kąpielisk może szczycić się świetnymi i wyjątkowymi atrakcjami, długością, szerokością i czystością. Ale w Polsce jest miejsce, do którego inne nie mogą się porównywać. Chodzi o plażę w Świnoujściu. Jej parametry robią niesamowite wrażenie – 10 kilometrów długości i do 200 metrów szerokości to przestrzeń zdolna pomieścić potężną liczbę plażowiczów.

A jeśli do Świnoujścia mamy za daleko, to świetnym miejscem do wymoczenia się w wodzie będzie warszawski park Moczydło. Jeszcze niedawno straszył betonowymi nieckami i prysznicami pamiętającymi lata 80. ubiegłego wieku. Niedawno zakończył się jego gruntowny remont i teraz na Moczydle znajduje się największa w Polsce zewnętrzna niecka basenowa. Ma powierzchnię 2800 metrów kwadratowych.