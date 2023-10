Najmłodszy miliarder świata, który sam dorobił się majątku, daje prostą receptę na sukces w biznesie

Wraz jednak ze wzrostem spółki, wyjaśnia Wang, coraz częściej ludzie rekrutowali się w Scale ze względu na markę, a nie to, co firma robi. Według młodego miliardera większość rosnących firm kompletnie pomija ten efekt i obserwują jedynie wzrost zainteresowania ze strony najlepszych kandydatów. To z kolei ułatwia nominalnie zwiększanie liczby pracowników, ale - zdaniem Wanga - jednocześnie spada wtedy wzrost z inwestycji w zatrudnienia: