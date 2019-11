Najmniej i najbardziej oblegane kierunki na uczelniach niepublicznych.

Studenci coraz częściej wybierają naukę w języku angielskim. Eksperci przyznają: Mamy prawdziwy boom.

– Uczelnie niepubliczne wykonują krok do przodu, rozwijając programy nauczania. Kluczowe jest dopasowanie ich do panujących trendów i sytuacji na rynku pracy, który bardzo się zdynamizował. Przybywa firm zagranicznych, powstaje coraz więcej stanowisk w korporacjach. To przekłada się również na popularność poszczególnych kierunków studiów – mówi dr Piotr Hańczyc, ekspert w dziedzinie szkolnictwa wyższego z Instytutu Sobieskiego.