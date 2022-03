Najniższy wynik od siedmiu lat. Polacy przyhamowali z importem używanych aut

W lutym tego roku do Polski trafiło z zagranicy 64 235 używanych aut o masie do 3,5 tony - wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Na przestrzeni roku jest to spadek o 9,9 proc. "Brak samochodów jest coraz bardziej widoczny na rynku wtórnym. W lutym liczba sprowadzonych do Polski z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych była najniższa od 7 lat" - komentuje Samar.