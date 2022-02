Skarbówka ekspresowo dowie się, ile kosztuje twój samochód. Idą zmiany w prawie

Rejestrujesz samochód? Urząd, do którego się zgłosisz, przekaże dane o cenie pojazdu urzędowi skarbowemu. Taki jest nowy pomysł Ministerstwa Finansów. Projekt rozporządzenia, które umożliwi taką zmianę, pojawił się właśnie na rządowych stronach. Po co ta nowość? Jak tłumaczy resort finansów, skarbówka nie będzie już musiała wzywać do siebie właściciela.