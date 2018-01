Najstarszy aquapark w Polsce kończy działalność

Pierwszy polski aquapark powstał w 1993 r. w Lesznie. Właśnie poinformował, że zakończy działalność.

Władze miasta zapewniają, że zrobiły co w ich mocy, by porozumieć się z firma zarządzającą tym najstarszym (założonym w 1993 r.) parkiem wodnym. Miasto zaproponowało, że wykupi od Centrum Konferencji i Rekreacji Akwawit usługi o rocznej wartości 200 tys. zł i dodatkowo zwolni podmiot z podatku od nieruchomości. Władze spółki odpowiedziały, że to za mało dla zapewnienia dalszego działania kompleksu basenów.