Najszybciej rozwijająca się marka motoryzacyjna w Europie. Hiszpanie biją rekordy

Do końca lipca SEAT S.A. z siedzibą w Barcelonie dostarczył na europejskie rynki ponad 342 000 nowych aut. To rekordowy wynik w historii marki. Także w Polsce SEAT bije rekordy – od stycznia do lipca bieżącego roku firma zarejestrowała ponad 8 tysięcy nowych samochodów.

Rozmowa z Tomaszem Życkim, dyrektorem marki SEAT:

Tomasz Bodył: Jak wygląda sprzedaż samochodów marki SEAT?

Tomasz Życki, dyrektor marki SEAT: SEAT jest obecnie najszybciej rozwijającą się marką w Europie. Do końca lipca SEAT S.A. z siedzibą w Barcelonie dostarczył na rynki ponad 342 000 nowych aut, co stanowi rekordowy wynik w historii marki. Także w Polsce SEAT bije rekordy – od stycznia do lipca bieżącego roku zarejestrowaliśmy ponad 8 tysięcy nowych samochodów, co daje nam najwyższą dynamikę przyrostu wśród wszystkich marek motoryzacyjnych.

Jakie modele sprzedają się najlepiej?

Bestsellerem pozostaje Leon. Model ten jest perfekcyjną demonstracją wszystkich wartości SEAT-a: ekspresyjnego designu, fantastycznej dynamiki oraz zaawansowanej technologii. Na pozycji drugiej znajduje się kultowa Ibiza, która w zeszłym roku została zaprezentowana światu w nowej odsłonie. To już piąta generacja Ibizy, która była m.in. ścisłym finalistą prestiżowego konkursu Car of the Year. Numerem trzy pozostaje Ateca, czyli nasz pierwszy SUV.

Nowe modele?

Jeszcze w tym roku pokażemy naszego największego SUV-a o nazwie Tarraco. Jest dla nas samochodem wyjątkowym nie tylko dlatego, że przedstawiciela w segmencie dużych SUV-ów jeszcze w gamie SEAT-a nie mieliśmy, ale także z powodu zupełnie nowego języka stylistycznego, jaki znajdzie swój wyraz właśnie w tym modelu. Rok 2018 to także premiera pierwszego auta naszej nowej marki Cupra – na drogi wyjedzie Cupra Ateca. Ten model na uwagę zasługuje z wielu powodów, m.in. 300-konnego silnika, napędu 4 x 4 oraz nowej automatycznej skrzyni biegów DSG.

Jeszcze kilka lat temu marka startowała w Polsce zupełnie od zera. Co zdecydowało o jej sukcesie?

Po pierwsze, to nowe, znakomite auta, jakie zaoferowaliśmy klientom. Leon, Ibiza, Ateca czy Arona wygrywają testy motoryzacyjne, cieszą się ogromnym uznaniem wśród ekspertów branżowych i sukcesywnie zdobywają coraz większą popularność wśród klientów. Zbudowaliśmy także silną, rentowną i zorientowaną na jakość sieć dealerską, zaproponowaliśmy najatrakcyjniejsze finansowanie na rynku, uruchomiliśmy 5-letnią gwarancję na wszystkie nasze modele i skupiliśmy się na modelowej obsłudze klienta. Postawiliśmy na ludzi, którzy skupili się na jakości we wszystkich dziedzinach naszego biznesu – a klienci SEAT-a to docenili.

Kim jest kierowca SEAT-a?

To prawdziwy trendsetter, który z chęcią i ciekawością sięga po to, co nowe. Jest to wreszcie kierowca ceniący dynamikę, drapieżny charakter ze sportowym sznytem. Wszystkie osoby szukające samochodu, który będzie prawdziwą wizytówką ich wyjątkowego charakteru.

Jak obecnie pozycjonowana jest marka SEAT w stosunku do innych marek koncertu VW, przede wszystkim Skody i VW? Czy nie dochodzi do zjawiska kanibalizacji poszczególnych modeli tych marek w ramach jednej grupy?

Wszystkie marki koncernu mają swą odrębną naturę i charakter. SEAT jest wśród nich kolorowym graczem, którego wyróżnia słoneczna, barcelońska natura, ekspresyjny design i pionierski rozwój technologiczny w segmencie connectivity, czyli łączności użytkownika ze środowiskiem cyfrowym. Nawet jeśli klienci na określonym etapie swoich upodobań i potrzeb zmieniają markę w ramach grupy, jest to raczej przenikanie się i uzupełnianie niż kanibalizacja.

Można spotkać się z opinią, że kiedyś samochody tworzyli inżynierowie, a teraz robią to księgowi i marketingowcy. Jak wygląda to w SEAT-cie?

W SEAT-cie samochody tworzą artyści, którzy wkładają w swoje dzieło wizję, ekspertyzę i rzemiosło. Linie przetłoczeń naszych modeli są dokładnie badane na specjalnym patio w blasku barcelońskiego słońca, nad zapachami wykorzystywanych materiałów pracują prawdziwi sensorycy, wszystkie zaś szwy tapicerki szyte są ręcznie przez krawca. Proces produkcji każdego naszego auta to pokaz zamiłowania do swojego fachu i pragnienia odciśnięcia w historii motoryzacji własnego niepowtarzalnego śladu.

Co jest ważniejsze we współczesnym samochodzie: to, jak jeździ (napęd, podwozie), wygląd, a może innowacyjne multimedia lub systemy bezpieczeństwa?

Dzisiejszy samochód to produkt kompletny, holistyczny. Wszystkie wspomniane aspekty mają kolosalne znaczenie i wzajemnie się uzupełniają. Samochód musi gwarantować znakomite właściwości jezdne, jego design musi współgrać z estetycznymi upodobaniami właściciela, a zastosowane technologie efektywnie wspierać kierowcę bądź uprzyjemniać mu podróż. W samochodach spędzamy znaczną część swojego życia. Warto mieć to na uwadze i wnieść w ten czas odpowiednią jakość.

Z czego według pana wynika popularność segmentu SUV, kosztem innych rodzajów samochodów, np. sedanów?

SUV-y to fenomen ostatnich lat, który jeszcze długo będzie rozkwitał na naszych oczach. Auta z tego segmentu świetnie wyglądają, są wszechstronne – dzięki podwyższonemu zwieszeniu możemy pokonać trudniejszy teren – i najczęściej dysponują również najnowszą technologią. Z SUV-ami związany jest również silny aspekt wizerunkowy. Ich masywna sylwetka kojarzy się z muskulaturą i witalnością, pozycja za kierownicą – wyższa niż np. we wspominanych sedanach – to demonstracja siły i dominacji. To także najczęściej samochody ludzi sukcesu. Za popularnością tego segmentu przemawia właśnie ta dominująca, pełna siły charakterystyka.

Jak pan ocenia to, co obecnie dzieje się z silnikami diesla? Ta technologia będzie rozwijana, np. w kierunku poprawy parametrów czystości powietrza, czy jest już w zaniku i poszczególne marki będą z niej rezygnować?

Aktualne trendy na rynku stawiają przyszłość diesli pod znakiem zapytania. Niemniej jednak domniemać można, że chociaż z pewnością motoryzacja będzie coraz śmielej eksplorowała terytorium napędów elektrycznych, diesle szybko nie ulegną zapomnieniu. To wciąż bardzo popularny i efektywny napęd – nie tylko w motoryzacji – więc zapewne producenci będą równolegle pracowali nad jego optymalizacją.

Jak pan ocenia perspektywy napędu elektrycznego? Co SEAT ma tu do zaproponowania?

Rozwój napędów elektrycznych – i to bardzo dynamiczny – nie jest już pieśnią przyszłości. Także SEAT już w 2020 roku rozpocznie swoją ofensywę modeli elektrycznych, które odpowiedzą na wyzwania przyszłości i rosnące zapotrzebowanie klientów.

Czy SEAT obecnie rozwija technologie napędów w oparciu o inne paliwa: hybrydowe (benzynowo-elektryczne), wodór, CNG czy LPG?

Jesteśmy technicznie gotowi do zaproponowania klientom napędów opartych o inne paliwa, na przykład CNG. Niemniej jednak lokalna infrastruktura nie wspiera jeszcze takiego rozwiązania w satysfakcjonującym stopniu, dlatego też obecnie w Polsce skupiamy się jeszcze na najpopularniejszych paliwach, czyli benzynie i oleju napędowym.

Jaki będzie wyglądał samochód za 20 lat?

Myślę, że na naszych oczach dokonuje się potężna rewolucja technologiczna, a samochód za 20 lat w niczym nie będzie przypominał dzisiejszego auta. Za 20 lat możemy już bardzo przyzwyczaić się do samochodów autonomicznych. Pasażerowie będą mogli skupić się w podróży na innych czynnościach, na przykład surfowaniu w sieci, społecznej aktywności online. Co więcej, samochody elektryczne będą już ładowane w zaciszu domowym, zupełnie jak dzisiejsze telefony komórkowe. Przyszłość motoryzacji zapowiada się szalenie fascynująco.

Gdzie będzie marka SEAT za 20 lat?

Mam nadzieję, że na pozycji numer jeden pod względem sprzedaży! To marka z ogromnym potencjałem i możliwościami, którą buduje pełen energii i pasji zespół. Ostatnie lata udowodniły, jak można się rozwinąć w motoryzacji – SEAT zyskał nowe, zadziwiające oblicze.