Największy błąd przy dawaniu napiwków. To jak policzek dla kelnera

Jaką kwotę zostawić?

Przyjęło się, że standardowa kwota napiwku wynosi około 10-15 procent wartości rachunku. Wyjątkowo zadowoleni klienci mogą zostawić więcej. W Polsce rzadko zdarza się, by napiwek był automatycznie doliczany do rachunku — zazwyczaj zależy to od decyzji klienta. Takie rozwiązanie jest częściej stosowane przy grupowych rezerwacjach.