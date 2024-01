Największy wycieczkowiec świata rusza w swój pierwszy rejs. Pomieści tysiące osób

Najnowocześniejszy - i do tego największy - statek wycieczkowy na świecie "Icon of the Seas" w sobotę (27 stycznia) po południu wyruszy w swój dziewiczy rejs - informuje "Cruise Mapper". Tysiące podróżnych z pewnością nie będą się nudzić. Do dyspozycji będą mieć m.in. ogromny aquapark.