Nakarm psa kangurem za 10 zł. Polska firma wprowadza egzotyczny produkt

Kangur jako "superfood" dla psów? Tak uznał jeden z polskich producentów karmy dla zwierząt. Cena? 10 zł za puszkę o pojemności 0,8 kg . Skąd się bierze mięso w składzie? Bo chyba nie z jakichś specjalnych europejskich hodowli?

Mięso z kangura nie jest u nas popularne tak jak np. w Australii, ale nie jest niespotykane. Swojego czasu Lidl miał w specjalnej ofercie stek z tego zwierzęcia, a w Makro znajduje się on w stałej sprzedaży. Mimo to ciężko nie przetrzeć oczu ze zdumienia po zobaczeniu puszki karmy dla psa z kangura. Szczególnie w odniesieniu do głośnych ostatnio pożarów buszu w całej Australii, gdzie zginęły miliony zwierząt, w tym m.in. właśnie te torbacze.

Cena takiej puszki to ok. 10 zł za 800 g. Dla porównania, cena za kilogram kangurzego mięsa "dla ludzi" waha się od ok. 190 zł do ok. 280 zł za kilogram. Na stronie producenta karmy możemy wyczytać, że w składzie, poza mięsem z kangura i wołowymi podrobami, znajdują się też takie egzotyczne składniki jak mango czy awokado. Wygląda to lepiej niż niejeden produkt dla ludzi.