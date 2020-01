Coraz więcej antybiotyków w polskim mięsie. Fatalny raport dla Polski

W ciągu ostatnich kilku lat, prawie o 30 proc. wzrosła sprzedaż środków przeciwbakteryjnych dla zwierząt gospodarskich - donosi Europejska Agencja Leków. Polska na tle Europy wypada tragicznie. Jesteśmy czwartym w kolejności krajem na naszym kontynencie, w którym używa się najwięcej antybiotyków.

European Medicines Agency pokazała, że sprzedaż środków przeciwbakteryjnych dla zwierząt gospodarskich w latach 2010-2017 w całej Europie spadła przez ostatnie lata o 20 proc. To dobra wiadomość. Niestety Polska nie ma się czym chwalić, bo na tle innych krajów na naszym kontynencie, wypada fatalnie. W ciągu ostatnich kilku lat, ilość sprzedawanych środków przeciwbakteryjnych dla zwierząt gospodarskich w Polsce wzrosła prawie o 30 proc.

Jak wynika z raportu, w 2011 r. sprzedano w naszym kraju 127 mg takich specyfików (na 1 kg masy ciała zwierzęcia). 6 lat później było to już 165 mg. To niepokojąca tendencja, ponieważ w większości krajów europejskich sprzedaż antybiotyków zmalała.

Raport powstał na bazie danych dostarczonych do EMA przez 31 krajów europejskich.

Według niego, najmniej antybiotyków sprzedaje się w Norwegii (zaledwie 3 mg/1 kg masy ciała) i Islandii (4,6 mg/1 kg). Najwięcej zanotowano w 2016 r. na Cyprze (453 mg/ 1kg). W tym kraju w ciągu ostatnich kilku lat sprzedano najwięcej środków przeciwbakteryjnych dla zwierząt gospodarskich. Wysoko plasują się również Włochy, Hiszpania i Węgry. Analizując dane z 2017 r. Polska zajmuje miejsce tuż za podium (4 na 31). To naprawdę niepokojące.

Instytucja informuje również, że przygotowała stanowisko w sprawie antybiotykooporności. Wezwano odpowiednich pracowników do pełnego wdrożenia strategii mającej na celu bezwzględne dążenie do ograniczenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

GIW dodaje, że producenci mięsa mogą stosować produkty lecznicze weterynaryjne u zwierząt tylko i wyłącznie wtedy, gdy leki są zalecone przez lekarza weterynarii, ściśle według jego wskazań. - Lekarz weterynarii, leczący chore stado, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt. Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia podania leku. Samodzielne stosowanie antybiotyków oraz nielegalny ich zakup jest karalny - informuje Główny Inspektorat Weterynarii.