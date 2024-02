Napad na bank we Wrocławiu. Policyjna obława zakończona sukcesem

- We Wrocławiu przy jednej z ulic dzielnicy Krzyki doszło do napadu na placówkę bankową. Właściwie do usiłowania tego napadu. Kiedy policjanci otrzymali informację z placówki bankowej, bardzo szybko pojawili się na miejscu - powiedział PAP kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.