Napadły na Żabkę, bo nie dostały wypłaty. Dwa lata więzienia

Patrycja i Kinga były parą. Gdy zdecydowały się na wspólne mieszkanie, szybko dopadła je proza życia. A gdy praca w Żabce dla jednej z nich okazała się zbyt ciężka, ta postanowiła się zwolnić i... napaść na inny sklep tej sieci. A później na kolejny. Dziś obie odsiadują 2 lata więzienia.

Historia dwóch młodych dziewczyn, którą opisuje wtorkowa "Gazeta Wyborcza" brzmi jak z filmu. 26-letnia Patrycja i 23-letnia Kinga poznały się na imprezie, później chciały wieść wspólne życie. Sprzedały otrzymane od rodziców jednej z nich mieszkanie, by spłacić długi narkotykowe. I wyruszyły do Lublina, gdzie wynajęły kawalerkę.

Za nią trzeba było zapłacić, więc starsza z nich poszła do pracy do Żabki. Szybko okazało się, że to ciężkie zajęcie, więc po niecałym miesiącu postanowiła zrezygnować. Wyliczyła, że powinna dostać 1300 zł od szefowej. Ta jednak wypłaciła jej tylko 170 zł, bo "na tyle wyceniła jej pracę".