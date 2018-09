Żabka wprowadzi nowe technologie. Będą inteligentne półki i kasy rozpoznające produkty

W sklepach sieci Żabka mają być wprowadzone prawdziwe innowacje technologiczne. Właściciele sieci zapowiedzieli, że w placówkach zostaną zainstalowane półki ze sztuczną inteligencją i kasy samoobsługowe. Będzie także nowa aplikacja, która dopasuje produkty do potrzeb klienta.

Centrala, która mieści się w Poznaniu, zaprezentowała swoją wizję "sklepów jutra". Prezentacja została zorganizowana z okazji 20-lecia istnienia spółki na polskim rynku. Za najważniejsze założenia funkcjonowania nowych placówek przyjęto skrócenie czasu obsługi klienta, lepsze zaprezentowanie oferty i dopasowanie jej do potrzeb klienta oraz udoskonalenie logistyki.

Z nowych technologii, jakie mają zostać wdrożone do sklepów, zaprezentowano m.in. system analizy produktów i ich cen, półki ze sztuczną inteligencją informujące o dacie ważności wybranego produktu i jego dostępności w placówce, kasy samoobsługowe z zamontowaną wideoweryfikacją produktu oraz aplikację dla klientów i franczyzobiorców (właścicieli każdej poszczególnej placówki).

- Informacje na witrynie będą się samoczynnie zmieniać, dopasowując do sytuacji i klienta dzięki systemowi wykorzystującemu mechanizmy sztucznej inteligencji, który w odpowiedni sposób interpretuje dane z różnych źródeł - na przykład o pogodzie, o porze dnia, o wydarzeniach w okolicy czy szczególnych datach - powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes Żabka Polska, który jest odpowiedzialny za technologie w firmie.

Inteligentne półki mają od razu rozpoznawać produkt wybrany przez klienta i przedstawiać jego dane na specjalnym ekranie. Czujniki zamontowane na półkach mają też rozpoznawać klienta i na ekranach prezentować produkty dopasowane do jego potrzeb, preferencji oraz dedykowanej oferty. Franczyzobiorca będzie też dostawał informację o wybieranych przez klientów produktach oraz ich stanach - ma to pomóc w planowaniu dostaw do sklepu.