Narkogang rozbity. Przemycali kokainę w bananach

Gang w transportach z bananami przemycał do Polski kokainę z krajów Ameryki Południowej. Jak ustalili śledczy, w 2020 i 2021 roku grupa przemyciła poprzez Niderlandy, z Kolumbii do Polski, 360 kg czystej kokainy o wartości 72 mln zł. Gang również omyłkowo wysłał paczki z narkotykami, w kartonach z bananami, do sklepów spożywczych na terenie Polski. – Te narkotyki wówczas zostały przejęte przez funkcjonariuszy – wyjaśnił Żukowski z CBŚP.