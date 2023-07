Wysyp ofert pracy. Można zarobić nawet 10 tys. zł miesięcznie

Praca sezonowa. Jak wyglądają zarobki?

Jak wskazano, przeciętne stawki są prawie identyczne jak w ciągu roku. Jedynie w HoReCa i ogrodnictwie mogą być one większe o ok. 2-3 zł za godzinę. Np. w ogrodnictwie stawki zaczynają się od 18 zł netto za godzinę, ale są też oferty pracy na akord, gdzie można zarobić od 7 do 10 tys. miesięcznie pod warunkiem, że wykona się pracę zgodnie z zamówieniem.