Nawet 2,5 tys. zł. Te miasta dopłacą do zakupu roweru

- Chcemy m.in. programu wsparcia rowerów cargo, by mogły one przejąć część transportu, np. przesyłek pocztowych, czy zakupów internetowych. Chciałbym by, każda rodzina mogła skorzystać z dofinansowania na zakup cargo bike'a, by móc nim wozić dzieci do szkoły – mówił w 2021 r. Franek Sterczewski w rozmowie z portalsamorzadowy.pl.