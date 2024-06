Nowa naklejka na szybę auta. Części kierowców grozi 500 zł kary

Na stronie auto.dziennik.pl czytamy, że do SCT wjadą samochody benzynowe spełniające normę Euro 2 (produkowane od 1997 roku) oraz auta z silnikiem Diesla spełniające co najmniej normę Euro 4 (produkowane od 2005 roku). Od 1 lipca w Warszawie kierowcy będą musieli udowodnić, że ich pojazdy spełniają wymagane normy poprzez naklejenie zielonej naklejki. Cena naklejki wynosić będzie 5 zł, a jej brak może skutkować mandatem w wysokości 500 zł. Dodatkowo pojazdy uprawnione do wjazdu na teren SCT będą kontrolowane przez system elektroniczny.

Komu grozi mandat?

W mailu do redakcji PAP, mieszkanka Krakowa, Dorota Tatarczuch, wyraziła swoje obawy: "Polaków na to nie stać. Może na Zachodzie ludzie mogą sobie pozwolić na nowe auta, ale nas po prostu nie stać. Wielu ludzi z małych miejscowości dojeżdża do pracy starszymi samochodami, bo nie mają możliwości zakupu nowych, ale mimo to nie poddają się i walczą."