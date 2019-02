Nawet 20 tys. zł miesięcznie dla prezesa. Władze spółdzielni mieszkaniowych zarabiają krocie

W Polsce jest 3,5 tys. współdzieli mieszkaniowych, a na czele każdej stoi prezes. Pensje niektórych z nich przekraczają nawet 20 tys. zł miesięcznie – sprawdził "Fakt".

Aż 2,2 mieszkań w Polsce to lokale spółdzielcze, to najwięcej w Europie – pisze "Fakt". Dziennik sprawdził, ile zarabiają niektórzy ich prezesi w Polsce.

Sprawa jest prostsza, gdy jej szef jest jednocześnie radnym i ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego. To właśnie do tego dokumentu sięgnęli dziennikarze Faktu. Co znaleźli?