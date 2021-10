Nawet 4 - 6 złotych. To nie cena kawy, to dzienna stawka żywieniowa w szpitalu

- Aktualnie w Polsce stawka żywieniowa na pacjenta na dzień wynosi 10 złotych, ale mniej więcej waha się w zakresie do 4 – 6 – 8 złotych dziennie. Proszę pójść do sklepu i sprawdzić, co można kupić za to do jedzenia na cały dzień – powiedziała Monika Kroenke, przewodnicząca Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków. PZZD wsparł medyków protestujących w tzw. "białym miasteczku" pod Kancelarią Premiera w Warszawie.