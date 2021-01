Nawet 5 tys. złotych kary za wyrzucenie papierka w miejscu publicznym

Po zmianach strażnicy, którzy przyłapią osobę śmiecącą, skierują do sądu wnioski o wymierzenie grzywny. A za śmiecenie w miejscach publicznych kara wyniesie od 300 złotych do nawet 5 tys. złotych.

To kolejne informacje wypływające z resortu, który na dobre wypowiedział wojnę osobą zanieczyszczającym wspólne przestrzenie. Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy, że Ministerstwo Klimatu chce, by osobom, które będą narażać zdrowie ludzi poprzez wyrzucanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi, groziło do 25 lat więzienia.