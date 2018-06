NBP wypuszcza 20 zł w monecie. Upamiętnia "Polskie Termopile" - Hodów

Zupełnie nowa dwudziestozłotówka trafi do obrotu 5 czerwca. NBP wypuści monetę kolekcjonerską, upamiętniającą historyczne starcie między "polskimi spartanami" a wojskami tatarskimi. Każda z 18 tys. monet warta jest 180 zł.

Znacząco wyża cena zakupu od wartości nominalnej wynika z jednej strony z unikalnego wyglądu, ale też mocno ograniczonej liczby monet, które trafią do obiegu. Maksymalna pula to 18 tys. sztuk.

Co upamiętnia moneta? Hodów to wieś leżąca niedaleko Pomorzan około 80 km od Lwowa. "To właśnie tutaj 11 czerwca 1694 r. doszło do historycznego starcia pomiędzy grupą kawalerii wojska koronnego a wojskami tatarskimi, które chciały dokonać najazdu dywersyjnego (łupieżczego) na województwo ruskie" - pisze dr Zbigniew Hundert w folderze emisyjnym.