Neckermann Polska na zakręcie. Jakie prawa mają klienci

Firma poinformowała we wtorek, że wstrzymuje wszystkie zaplanowane na jutro wyloty oraz nie będzie przynajmniej przez 48 godzin przyjmować rezerwacji. Sprawdzamy, co mogą w tej sytuacji zrobić klientów.

- W przypadku odwołania wycieczki lub zmiany jej terminu, mamy prawo do zwrotu pieniędzy. Nie musimy zgadzać się na zaproponowany przez biuro inny termin wylotu, bo jest to zmiana istotnych warunków umowy – mówi Agnieszka Majchrzak z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

A co w sytuacji klientów, którzy są już na wakacjach, a hotel stwierdza, że muszą się z niego wynieść? – Biuro podróży ma obowiązek zapewnić klientom nocleg. Jeśli nie w hotelu pięciogwiazdkowym, to chociaż w obiekcie o niższym standardzie – tłumaczy Agnieszka Majchrzak. Radzi też, by w sytuacjach, w których hotel prosi nas o opuszczenie budynku, dzwonić do biura albo do rezydenta.