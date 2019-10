Neckermann upadł, startuje wypłata odszkodowań dla klientów

W poniedziałek zostały wysłane pierwsze odszkodowania dla klientów Neckermann Polska za niezrealizowane wakacje. We wtorek pieniądze zaczęły pojawiać się na ich kontach.

- Każdy klient, który do nas zadzwonił lub wysłał maila z dokumentami, otrzymuje indywidualny link. Po otwarciu i wypełnieniu niezbędnych pól wystarczy wcisnąć klawisz "zapisz" i formularz automatycznie przekazywany jest do Allianz Partners. Przyspiesza to proces likwidacji szkód, a my możemy sprawniej dokonywać zwrotów – mówi Krawczyk.