Nękali klientów telefonami. UOKiK nałożył karę

Wydzwaniali do potencjalnych klientów, choć nie mieli pozwolenia. I się doigrali. UOKiK nałożył 35 tys. zł na spółkę Smak i Zdrowie (dawniej Philipiak Polska).

Irytujące telefony od telemarketerów? Polacy coraz częściej mówią dość. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisały osoby, które skarżyły się na niechciane telefony z zaproszeniami na pokazy naczyń do gotowania marki Philipiak. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania.

Jak informuje UOKiK, efektem tych działań jest najnowsza decyzja, która dotyczy spółki Smak i Zdrowie z Warszawy, wcześniej działającej pod nazwą Philipiak Polska. Urząd ustalił, że zlecała ona innej firmie, aby w jej imieniu dzwoniła do konsumentów i zapraszała na pokazy naczyń do gotowania. Jednak nie miała na to ich zgody. Będzie ją to kosztować ponad 35 tys. zł.

Przy okazji UOKiK przypomina, że każdy przedsiębiorca, który dzwoni do konsumenta w celach marketingu bezpośredniego lub zleca to innej firmie, powinien mieć na to jego wyraźną zgodę. Nie można o nią pytać na początku rozmowy. Zgodnie z prawem, trzeba wcześniej uzyskać zgodę klienta na taki kontakt. Konsument powinien wiedzieć komu, w jakim celu i w jakim zakresie jej udziela.

To już kolejna podobna decyzja prezesa UOKiK. Pod koniec 2018 r. prezes UOKiK stwierdził, że spółka ACS Medica ze Śremu dzwoniła do konsumentów bez ich zgody.