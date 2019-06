Nicky Barnes nie żyje od 7 lat. Śmierć nietykalnego bossa nowojorskich dealerów dopiero teraz wyszła na jaw

Choć Nicky Barnes zmarł na raka w 2012 roku, to dopiero teraz ta informacja wyszła na jaw. Wszystko dlatego, że jeden z największych nowojorskich bossów narkotykowych był członkiem programu ochrony świadków.

Jak poinformował w sobotę New York Times, Nicky Barnes zmarł w wieku 78 lub 79 lat w 2012 roku . Sama informacja o jego śmierci oraz jej okoliczności wychodzą jednak na jaw dopiero teraz. Wszystko za sprawą programu ochrony świadków, w którym uczestniczył Barnes.

Boss narkotykowy z lat 70. to prawdziwa legenda nowojorskiego półświatka. Stworzył siedmioosobową mafię pod nazwą "The Council", która zajmowała się handlem heroiną.

W 1977 roku Barnes, zwany również często "Panem Nietykalnym", stanął przed sądem , który skazał go na dożywocie. Później jednak Barnes postanowił pójść na współpracę ze śledczymi, dzięki czemu "The Council" została rozpracowana i przestała istnieć.

"The Guardian" pisze, że Barnes w swoim nowym życiu otworzył kilka myjni automatycznych. - Chcę tylko codziennie chodzić do pracy i być szanowanym. To się udaje - mówił w 2007 roku.