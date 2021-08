Nie chcesz kupować sprzętu sportowego? Teraz możesz go wypożyczyć

Platforma Decathlon Rent to wyjście naprzeciw oczekiwaniom miłośników sportu, którzy nie zawsze chcą lub mogą pozwolić sobie na zakup nowych produktów, np. na jeden letni wyjazd. Usługa staje się coraz bardziej dostępna - jak informuje portal DlaHandlu.pl, obecnie do wypożyczenia dostępnych jest już ok. 2000 produktów w ponad 90 punktach.