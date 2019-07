Nie masz paragonu? Dzwoń do firmy, będzie nagroda. "To oburzające"

Właściciel firmy przewozowej broni się przed nieuczciwymi pracownikami. Zachęca klientów, by dzwonili, jeśli nie dostaną paragonu. W zamian obiecuje 50 zł nagrody. Nie wszyscy są na "tak". – To zwykłe napuszczanie klientów na pracownika – pisze nasz czytelnik.

- Wie pan, to jest taka mentalność, że w sobotę ukradnę, w niedzielę wyspowiadam się, a w poniedziałek znowu ukradnę. Nie mówię, że wszyscy pracownicy tacy są. Jedni są uczciwi, a inni myślą sobie: szef na pewno ma pieniądze, a jak raz 10 zł za bilet nie włożę do kasy, tylko do kieszeni, to nic się nie stanie – tłumaczy nasz rozmówca.