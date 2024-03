Nie masz radia i telewizora? Sąd zdecydował, czy musisz płacić

Wszyscy, którzy posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny, są zobowiązani do opłacania abonamentu RTV. To jest powszechnie znane i akceptowane. Co, jednak jeśli nie posiadasz ani telewizora, ani radia? Czy w takim przypadku jesteś zwolniony z tego obowiązku? Okazuje się, że niekoniecznie.