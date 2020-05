Nie musisz być Elonem Muskiem, żeby posłać w niebo własną rakietę. To tańsze niż myślisz

To ciekawe połączenie nauki, zabawy i hobby. Dziś mało kto pamięta, że kiedyś w każdym większym mieście w Polsce można było znaleźć składnicę harcerską. To był raj dla skautów, modelarzy i majsterkowiczów. Dziś podobnych sklepów jest jak na lekarstwo. A młodzi ludzie ciągle mają pasje i hobby. I trudno się dziwić, że jedną z nich jest wysyłanie w niebo własnoręcznie skonstruowanych rakiet.

Skąd wziąć rakietę?

– Wystarczy ją własnoręcznie skleić – mówi nam Tomasz Kruczek, producent modeli kosmicznych. Kilka lat temu niemal przypadkiem zainteresował się tym tematem. Dziś sprzedaje modele praktycznie dla każdego. Jego firma Sun Models jako jedyna dostała rekomendację Polskiego Towarzystwa Rakietowego (PTR). Chwali się, że jego zestawy sprzedawane są w komplecie z silnikami, wyrzutnią startową, a nawet klejem. W jednym pudełku dostajemy wszystko, czego potrzeba do podboju nieba.

O sklejaniu modeli można powiedzieć "it’s not a rocket science". Gotowe zestawy można kupić w internecie i do ich złożenia potrzebne są jedynie podstawowe umiejętności, trochę kleju i najwyżej kilkanaście minut. To koszt kilkudziesięciu złotych, ale pamiętajmy o tym, że modele są wielorazowego użytku. Z powodzeniem polecą w niebo kilka, kilkanaście razy.