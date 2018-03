Nie tylko jaja i mleko. Ceny kolejne produktu, najchętniej kupowane przez Polaków, wzrosną

Miniony rok zapisał się w pamięci Polaków ostrymi podwyżkami cen masła i jaj. W tym roku do tej grupy może dołączyć cukier. Jego ceny mogą wzrosnąć nawet o 10 proc.

Zdaniem analityków sektora rolnego, przepytanych przez "Rzeczpospolitą", cukier jest kolejnym produktem, którego ceny mogą mocno podskoczyć w górę. Powód? Po likwidacji unijnych ograniczeń w październiku 2017 r. produkcja cukru wzrosła. A to może doprowadzić do spadku jej opłacalności, a w konsekwencji do zmniejszenia dostaw i podwyżek w sklepach.