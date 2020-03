Nie tylko koronawirus. Wydatki na ochronę zdrowia na całym świecie będą rosły

Ochrona zdrowia będzie wymagała coraz wyższych nakładów. Swoje zrobił koronawirus, który pojawił się nagle i spowodował, że tysiące szpitali musiały w trybie natychmiastowym przeznaczyć pieniądze zaksięgowane na inne działania – na walkę ze skutkami wirusa.

W 2019 r. wydatki na ochronę zdrowia w skali globalnej rosły o 3,2 proc. W kolejnych latach możemy się spodziewać znaczącego wzrostu, bo coraz większe potrzeby (rosnąca liczba pacjentów przewlekle chorych oraz koronawirus, który w ciągu dosłownie kilkunastu dni postawił instytucje ochrony zdrowia na równe nogi) wymagają dodatkowych nakładów. W ciągu najbliższych trzech lat mogą więc one rosnąc średnio o 5 proc. rocznie – prognozuje firma konsultingowa Deloitte.

Wzrost wydatków na ochronę zdrowia na poziomie 5 proc. rocznie w latach 2019-2023 jest wyższy od tego w latach 2014-2018, kiedy sięgał corocznie średnio 2,7 proc. w skali globalnej – to kolejna konkluzja, która wypływa z raportu "2020 global health care outlook – Laying a foundation for the future".