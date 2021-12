Nie tylko restauracje. Pyszne.pl chce dowozić zakupy

Pyszne.pl należy do holenderskiej grupy Just Eat Takeaway, która z dowozem zakupów eksperymentuje w Kanadzie. Tam serwis działa w oparciu o tzw. darkstore'y, czyli małe centra dystrybucyjne, w których pakowane są zakupy. Klienci nie mają do nich wstępu. W Polsce system ma jednak wyglądać inaczej.