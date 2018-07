Nie tylko Ryanair. Trudne lato tanich przewoźników lotniczych

W czerwcu Ryanair odwołał około 1100 lotów. Inne tanie linie mają podobne problemy. Skąd się one wzięły?

W czerwcu Ryanair odwołał około 1100 lotów. Dla porównania - w czerwcu ubiegłego roku wypadło z rozkładu tylko 47 lotów. W przyszłym tygodniu irlandzki przewoźnik zamierza anulować kolejne 600 lotów ze względu na grożący strajk personelu pokładowego. W gorącym okresie wakacyjnym jest to wyjątkowo niepomyślna wiadomość dla pasażerów, z których wielu wybiera się na urlop do Hiszpanii i Portugalii.

Jan Janochta ze związku zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego (GdF) przyznaje, że kontrolerów jest rzeczywiście za mało, ale krytykujące ten stan rzeczy tanie linie lotnicze też nie są bez winy. To one bowiem przez długie lata usiłowały obniżyć koszty utrzymania służb zabezpieczenia ruchu powietrznego i teraz zbierają owoce swojej polityki fałszywych oszczędności.

"Ryanair wybrał sobie kontrolerów lotów na kozła ofiarnego i uznał, że w ten prosty sposób wszystko wyjaśnił. Kto jednak sam przyzna się do winy i powie, że częścią zaistniałego problemu jest, na przykład nieprawidłowe, bo ograniczające do minimum konieczne rezerwy, planowanie personalne i coraz gorsze warunki pracy kontrolerów?"- pyta retorycznie Janochta.

Ekspert Michael Immel przyznaje mu rację. Zła pogoda i niedostatek kontrolerów na pewno mają mają wpływ na regularność lotów, ale te dwa czynniki nie mogą odpowiadać za wszystko. "Wiele opóźnień w lotach wynika z redukcji personelu latającego w różnych liniach lotniczych po bankructwie towarzystwa Air Berlin. Także integracja nowego personelu nie przebiega w nich tak prosto i gładko, jak to sobie wcześniej wyobrażano" - twierdzi Immel.

Indagowane w tej sprawie linie Eurowings jako główny powód obecnych trudności w utrzymaniu rozkładu lotów podały, obok braku wystarczającej liczby kontrolerów lotów, problemy z integracją, ale tym razem samolotów a nie pilotów. Chodzi tu o duże trudności we włączeniu do floty Eurowings 70 samolotów pasażerskich przejętych po bankructwie Air-Berlin.

Jak zwykle w lotnictwie przyczyną kłopotów jest zespół kilku czynników: pogoda, braki kadrowe, złe planowanie, opóźnienia we wdrażaniu programu wzrostu danego towarzystwa. Ale to nie wszystko. W coraz większym stoppniu na tanich liniach lotniczych mści się teraz polityka oszczędzania dosłownie na wszystkim i planowania "na styk".

Samoloty linii Eurowings i Ryanair wykonują kilka lotów dziennie, bo zarabiają tylko w powietrzu. Czas na ich uprzątnięcie, zatankowanie i przyjęcie nowych pasażerów jest ograniczony do minimum. Wystarczy niewielkie opóźnienie w obsłudzie jednej za maszyn, żeby następne musiały czekać coraz dłużej. Przypomina to do złudzenia tworzenie się wielokilometrowych korków na autostradach.