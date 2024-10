Nie tylko stare piece. Obowiązek dla posiadaczy kominków

Normy wymuszają wymianę przestarzałych źródeł ciepła na te emitujące mniej zanieczyszczeń, co jest także wynikiem lokalnie obowiązujących uchwał antysmogowych w całym kraju. Przepisy dotyczą zarówno wymiany starych pieców na węgiel, jak i kominków. Kominki muszą się dostosować do określonych norm:

Nowe przepisy dotyczące kominków obowiązują już w niektórych regionach, a w innych wejdą w życie do 2029 roku. Regulacje te są już wprowadzone na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i małopolskiego.

Właścicieli nieruchomości nieprzestrzegających tych regulacji mogą spotkać mandaty do 500 zł, a nawet grzywny do 5 tysięcy złotych.

Portal money.pl informuje, że jest możliwość uzyskania dofinansowania pokrywającego do 100% kosztów z programu "Czyste powietrze", znanego i chętnie wybieranego przez Polaków. W ramach tego programu można wymienić stary piec czy kominek na urządzenia takie jak kocioł na pellet drzewny lub pompę ciepła.

NFOŚiGW zaznacza, że zaostrzone ograniczenia dotyczą również sytuacji, gdy lokalne przepisy antysmogowe przewidują bardziej restrykcyjne normy co do używanych źródeł ciepła. Nowoczesne kotły na biomasę, spełniające wymogi ekoprojektu, wciąż kwalifikują się do dofinansowania w programie "Czyste powietrze", pod warunkiem ich zgodności z uchwałami antysmogowymi.