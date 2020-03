"Nie wiem, czy we wtorek mnie wpuszczą do Niemiec". Odpowiadamy na pytanie czytelniczki

"Mam jechać do pracy do Niemiec we wtorek, ale teraz nie jestem pewna, czy będę mogła przekroczyć granicę" - pisze do nas czytelniczka. Wyjaśniamy - granice można ciągle przekraczać, można też jechać do Niemiec do pracy. Przypominamy jednak, o czym trzeba pamiętać.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wyjaśniamy, co się zmienia dla Polaków pracujących za granicą (Forum, Fot: ANNEGRET HILSE / Reuters / Forum)