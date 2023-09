Nie willa, nie luksusowy apartament. Tak wygląda mieszkanie Donalda Tuska

Donald Tusk był premierem Polski i przewodniczącym Rady Europejskiej. W Brukseli mógł liczyć na sowite wynagrodzenie. Jednak po powrocie do Polski wrócił do swojego dotychczasowego mieszkania w przedwojennym budynku. A to nie wygląda tak, jak niektórzy mogliby sobie wyobrażać - zwraca uwagę "Super Express".