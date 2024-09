Nie zatrudnią właściwego pracownika, dostaną karę. Zmiany dla 200 firm

Z komunikatu wynika, że "spółki giełdowe mające siedzibę w RP oraz co najmniej jedną akcję dopuszczoną do obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej" muszą wprowadzić stosowane rozwiązania. do 30 czerwca 2026 r. Z kolei terminem granicznym dla spółek Skarbu Państwa jest 31 grudnia 2025 r.